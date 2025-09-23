В Ижевске начался «карточный» ремонт дорог
В Ижевске стартовал «карточный» ремонт улиц, в список вошли 35 участков, определенных по обращениям граждан. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков во «ВКонтакте». На ремонт из бюджета Удмуртии выделено 240 млн руб.
Фото: Пресс-служба администрации Ижевска
Среди участков, подлежащих ремонту, ул. Толстого, Ухтомского, Фурманова, Депутатская, а также перекресток Ленина и Камбарской и проезд у детского сада №196. Также планируется устранение колейности на Удмуртской в районе перекрестка с Базисной и у ТЦ «Малахит».
Работы уже начались и будут продолжаться до конца дорожного сезона. В следующем году запланирован капитальный ремонт ул. Удмуртской.