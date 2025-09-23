От мандатов депутатов новосибирского заксобрания отказались 23 кандидата

В общей сложности 23 кандидата от пяти партий отказались от мандатов депутатов законодательного собрания Новосибирской области, завоеванных по итогам голосования по партспискам. Это следует из решений избирательной комиссии региона.

У «Единой России» мандаты отказались получать девять человек. В их числе лидер партсписка, губернатор Андрей Травников, а также по четыре кандидата в территориальных группах №12 и №33. 12-ю тергруппу возглавлял депутат заксобрания предыдущего созыва, экс-спикер горсовета Бердска Валерий Бадьин. На первой строчке в 33-й тергруппе находился помощник депутата горсовета Новосибирска Данила Лузгин. В результате этих отказов места в заксобрании смогли получить директор муниципального дворца спорта «Арктика» в Новосибирске Евгений Панферов, возглавлявший тергруппу № 23, и гендиректор «НСК Транс», депутат заксобрания Валерий Ильенко — первый номер в тергруппе №9.

Также отказались от мандатов девять человек, избранных по партсписку ЛДПР. Среди них лидер партии Леонид Слуцкий и все восемь кандидатов, входивших в тергруппы №6 и №10. Шестую группу возглавлял пенсионер, депутат каргатского райсовета Виктор Богачев. 10-ю — руководитель регионального отделения партии Никита Столповский. Благодаря этому, депутатом заксобрания был зарегистрирован гендиректор ООО «Группа Мета» Владимир Мартыненков (№ 1 в территориальной группе № 7).

В КПРФ отказ трех кандидатов из первой тергруппы (Алексей Русаков, Виктор Стрельников и Павел Горшков) позволил получить мандат гендиректору АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашоту Рафаеляну. Господин Рафаелян возглавлял вторую тергруппу.

В партии «Новые люди» мандат, который мог получить вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков, достался преподавателю Новосибирского государственного университета экономики и управления НИНХ Марату Сафарову (тергруппа №38). У справороссов лидер партсписка, депутат Госдумы РФ Александр Аксененко отказался в пользу руководителя одного из подразделений «Корпорации развития Новосибирской области» Константина Терещенко.

Первая сессия заксобрания региона восьмого созыва назначена на 25 сентября.

