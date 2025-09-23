Ставрополец задержан при попытке получить 5 млн рублей за «решение вопросов»

В Ставрополе сотрудники Главного управления МВД по краю и регионального УФСБ задержали 48летнего жителя города при попытке получить 5 млн руб., сообщает пресс-служба полиции Ставрополья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Следствие считает, что мужчина предложил своему знакомому «помощь» в прекращении уголовного преследования. Он уверял, что обладает нужными связями и готов за деньги «решить вопрос». Его знакомый находился под предварительным следствием и поверил словам посредника.

Во время передачи оговоренной суммы, часть которой составляли муляжи купюр, оперативники задержали подозреваемого. Тот признал, что обещаний выполнять не собирался и влияния на расследование не имел.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Станислав Маслаков