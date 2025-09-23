«ИТеК ББМВ» разработала DD-файлы для термопреобразователей ЭнИ-300 с поддержкой HART

Компанией «ИТеК ББМВ» разработаны DD-файлы (DeviceDescription) для настройки и конфигурирования параметров термопреобразователей сопротивления ЭнИ-300 ТСП, ТСМ (далее ТС) и преобразователей термоэлектрических ЭнИ-300 ТНН, ТХА, ТХК, ТЖК, ТМК (далее ТП) с выходным сигналом 4-20мА/HART (7 версия).

DD-файлы поддерживают все универсальные команды HART-протокола, большинство команд общей практики, а также специфические команды.

DD-файл выбирается с учетом конструктивного исполнения ТП/ТС ЭнИ-300 с выходным сигналом 4-20мА/HART:

PI-M-H — DD-файл применяется для настройки и конфигурирования параметров измерительных преобразователей ПИ-М-Н с выходным сигналом 4-20мА/HART, а также для ТП/ТС ЭнИ-300 со встроенными в корпус измерительными преобразователями ПИ-М-Н с выходным сигналом 4-20мА/HART. Измерительные преобразователи ПИ-М-Н предназначены для интегрального монтажа в корпуса стандарта DINB (например, для ТП/ТС ЭнИ-300 — это коды корпусов 1, 1d, 3, 4, 7, 7d), а так же могут быть установлены в корпуса многозонных ТП/ТС-ЭнИ-300- модификация 10 с учетом количества зон измерения.

ENI-300 — DD-файл применяется для настройки и конфигурирования параметров ТП/ТС-ЭнИ-300 с типом корпуса 11. Для ТП/ТС ЭнИ-300 с корпусом 11 доступны исполнения:

— с ЖК-индикацией для отображения текущих значений измеряемой температуры;

— без ЖК-индикации (с глухой крышкой).

Корпус 11 — это двухсекционный корпус для полевого монтажа, но секции не изолированы.

Файлы PI-M-H и ENI-300 не требуют установки, достаточно добавить их в библиотеку DD-файлов HART-коммуникатора или программы для работы с DD-файлами.

HART-коммуникатор, оснащенный DD-файлами PI-M-H-DD или ENI-300-DD, позволит выполнить дистанционно перенастройку основных параметров ТП/ТС ЭнИ-300 — диапазона измеряемых температур с учетом минимального поддиапазона; времени демпфирования; уровня аварийного сигнала в соответствии с NAMUR NE-43 (высокий/низкий) или введение пользовательских значений аварийного сигнала; зависимости выходного сигнала (прямая или обратная), а так же дистанционно считывать текущее значение измеряемой температуры и информационные сообщения о состоянии ТП/ТС ЭнИ-300.

DD-файлы: PI-M-H-DD, ENI-300-DD и Руководства по работе с DD-файлами размещены на сайте.

Служба техподдержки ответит на вопросы по настройке и конфигурированию параметров ТП/ТС ЭнИ-300 с помощью HART-коммуникатора при установке DD-файлов.

Обращайтесь по телефону +7 (351) 239-11-01 доб. 3 или по почте support@en-i.ru.

ООО «ИТеК ББМВ»