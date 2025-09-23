Ярославский губернатор встретился с участником программы «Время героев»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев встретился с участником второго потока федеральной программы «Время героев» полковником Андреем Бровкиным. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ» сообщал, что на второй поток программы были зачислены 85 участников СВО, решивших попробовать свои силы в госуправлении и политике. Среди них — 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества.

Уроженец Рыбинска Андрей Бровкин, участвовавший в СВО с первых дней проведения, является кавалером двух орденов Мужества, ордена «За военные заслуги», обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медали Суворова.

В рамках программы он выбрал направление развитие туристической отрасли и для стажировки отправился в Ярославскую область.

«Сейчас боец знакомится с туристическими ресурсами региона. Он уже посетил Тутаев, Углич, Мышкин, Переславль-Залесский, отметил инициативы по созданию пешеходных центров в городах нашей области и установке архитектурной подсветки. В планах — поездки в Вятское, Коприно и родной Рыбинск. Пожелал Андрею Бровкину успехов и интересной учебы. Уверен, его знания и опыт станут основой для новых идей и проектов в сфере туризма»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

Президент России Владимир Путин анонсировал кадровую программу «Время героев» в 2024 году во время послания Федеральному собранию. Президент указал, что бойцы специальной военной операции должны стать элитой общества и занимать ключевые позиции в различных сферах. В Ярославской области создана аналогичная программа.

«Федеральная программа "Время героев" и наша региональная "Герои Ярославии" дают возможность бойцам проявить себя в мирной жизни, получить новые знания, найти применение своему опыту»,— сообщил губернатор.

Алла Чижова