Три депутата Челябинской городской думы переходят в заксобрание

В Челябинскую городскую думу поступили заявления о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию от депутатов Светланы Буравовой, Ксении Морозовой и Вигена Мхитаряна, сообщает пресс-служба думы. Они попадут в новый созыв заксобрания Челябинской области по спискам партий.

Светлана Буравова и Виген Мхитарян будут представлять в заксобрании региона «Единую Россию». Ксения Морозова получит мандат по списку «Справедливой России». Решение об отставке депутатов примут на предстоящем заседании городской думы.

Виген Мхитарян избирался в городскую думу по одномандатному округу. В связи с отставкой в его округе снова будут проводить выборы.

