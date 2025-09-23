Более 220 единиц мототехники изъяли таможенники в Иркутске

В Иркутске сотрудники таможни изъяли 226 единиц техники без документов. Стоимость партии оценивается более чем в 48,6 млн руб., сообщила Федеральная таможенная служба.

По данным ведомства, мототехника хранилась на крупном складе специализированного магазина. В ходе проверки правоохранители обнаружили 75 мотоциклов, 41 снегоуборочную машину, 33 квадроцикла, 14 снегоходов и более 60 лодочных моторов.

Уточняется, что у владельца отсутствовала товаросопроводительная документация и бумаги, содержащие сведения о таможенном декларировании товаров на территории ЕАЭС. Кроме того, на часть техники не была нанесена необходимая маркировка ЕАС.

Александра Стрелкова