Двум участникам вторжения ВСУ в Курскую область дали по 16 лет

2-й Западный окружной военный суд признал виновными в совершении терактов двух бойцов ВСУ: командира отделения Артема Демченко и стрелка Владислава Горкуна. Им назначили по 16 лет строгого режима, сообщила пресс-служба военной прокуратуры. При этом Горкун проведет первые пять лет срока в тюрьме, а Демченко — 4 года.

Фигуранты участвовали во вторжении ВСУ в Курскую область. По данным следствия, военнослужащие в конце 2024 — начале 2025 года въехали в Суджанский район. Там они удерживали село Черкасское Поречное.

Демченко и Горкуна взяли плен в начале марта 2025 года. С тех пор они содержались под арестом.

Никита Черненко