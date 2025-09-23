Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал построенный в июле этого года Казанский следственный изолятор примером того, как улучшаются условия содержания под стражей. Об этом господин Чуйченко заявил на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, сообщает ТАСС.

Новый изолятор рассчитан на 1 тыс. мест. В нем предусмотрены помещения для свиданий с родственниками и адвокатами, отдельный корпус для женщин с комнатами для проживания с детьми, а также условия для людей с инвалидностью — лифты, пандусы и оборудованные санузлы.

По словам главы Минюста, одновременно с развитием инфраструктуры идет совершенствование правил внутреннего распорядка в учреждениях ФСИН.

В числе нововведений — расширенный перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, дополнительное право на свидания с несовершеннолетними детьми, возможность встреч с адвокатами через видеоконференцсвязь.

Следственный изолятор располагается в Авиастроительном районе на улице Гудованцева. Его строительство обошлось почти в 6 млрд руб.

Анна Кайдалова