В Курске открыли мемориальную доску росгвардейцу, погибшему при атаке на пляж

В Курске на территории школы №36 открыли мемориальную доску в память о сотруднике Росгвардии Вячеславе Гаврилове. Он погиб, пытаясь эвакуировать мирных жителей в момент атаки ВСУ на курский пляж 8 июля.

Как рассказал в Telegram-канале глава региона Александр Хинштейн, Вячеслав Гаврилов учился в этой школе, и памятная доска установлена, чтобы ученики знали о подвиге росгвардейца. «Никогда не забуду этой картины: ночь, пляж. Он лежал, сжимая в руке фонарик, который продолжал рассекать ночную мглу. Потому что спасал людей. Он учился в школе, ходил по этим коридорам, как и любой мальчишка, иногда хулиганил. Но в момент опасности он сделал выбор, не задумываясь. Нам очень важно, чтобы все, кто учится в этой школе, знали цену этого выбора»,— рассказал он.

Господин Хинштейн также привел слова первой учительницы Вячеслава Гаврилова, Ирины Борисовны: «Молчаливый, скромный, но открытый, внимательный, активный. У него было море друзей. Душа компании. Лидер. И его пример уже сейчас вдохновляет ребят быть защитником своей земли».

Глава региона пообещал присвоить школе имя росгвардейца, а также организовать музей. К этой работе готово подключиться управление Росгвардии по Курской области. В частности, начальник управления Евгений Панков уже предложил создать в школе кадетский профильный класс. «Ведомство отныне берет шефство над школой»,— написал господин Хинштейн.

8 июля на городском пляже Курска взорвался беспилотник. Помимо Вячеслава Гаврилова, погибли еще три человека — 5-летний Анатолий Минашкин и два жителя региона Артем Ларин и Алексей Камнев. Их врио губернатора посмертно наградил знаками «За верность долгу и мужество», так как они погибли, спасая других людей.

Полина Мотызлевская