Молодые лукойловцы провели турнир по безопасному вождению
Молодые специалисты предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае совместно со студентами пермского политеха провели конкурс автолюбителей «Автодвиж».
Конкурс по безопасности дорожного движения «Автодвиж» проводится в Пермском крае во второй раз и включает в себя три этапа: проверку знаний правил дорожного движения, интеллектуальную игру по автомобильной тематике и, наконец, фигурное вождение автомобиля на площадке.
Заключительный этап конкурса прошел на площадке НОЦ «Рациональное недропользование», в нем приняли участие десять команд. В финале участники прошли проверку на сплоченность, эрудицию и скорость, а также продемонстрировали свое водительское мастерство. В итоге первое место завоевала команда ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», серебро – у нефтепереработчиков, бронза досталась сборной ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
