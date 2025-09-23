Молодые лукойловцы провели турнир по безопасному вождению

Молодые специалисты предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае совместно со студентами пермского политеха провели конкурс автолюбителей «Автодвиж».

Конкурс по безопасности дорожного движения «Автодвиж» проводится в Пермском крае во второй раз и включает в себя три этапа: проверку знаний правил дорожного движения, интеллектуальную игру по автомобильной тематике и, наконец, фигурное вождение автомобиля на площадке.

Заключительный этап конкурса прошел на площадке НОЦ «Рациональное недропользование», в нем приняли участие десять команд. В финале участники прошли проверку на сплоченность, эрудицию и скорость, а также продемонстрировали свое водительское мастерство. В итоге первое место завоевала команда ТПП «Чернушканефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», серебро – у нефтепереработчиков, бронза досталась сборной ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».

