У Белого дома арестовали мужчину, направлявшего лазер на вертолет с Трампом

Секретная служба США арестовала человека, который направил луч лазерной указки на взлетающий вертолет Marine One, на борту которого находился Дональд Трамп. Инцидент произошел в субботу, 20 сентября, рядом с Белым домом. Информация о происшествии, сообщает служба новостей NBC, появилась после предъявления арестованному официальных обвинений вечером в понедельник.

Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго рассказал, что заметил мужчину без рубашки, который громко разговаривал сам с собой. Когда господин Сантьяго направил на него луч фонарика — дело происходило вечером,— человек начал светить на него лазерной указкой, а потом направил ее луч на взлетавший в тот момент вертолет с президентом США на борту. Сотрудник Секретной службы счел это опасным, поскольку «создавало риск временной потери зрения и дезориентации пилота, особенно при полете на малой высоте рядом с другими вертолетами… и монументом Вашингтона». Он отобрал у мужчины указку и надел на него наручники, после чего тот упал на колени с криками «Я прошу прощения у Дональда Трампа». Позже стало известно имя мужчины — Джейкоб Сэмюэл Уинклер. Ему 33 года, он постоянно проживает в Вашингтоне. О причинах его поведения ничего не сообщается.

По федеральному законодательству США направление лазерной указки на движущийся летательный аппарат (именно в этом обвинили Уинклера) является серьезным преступлением, за которое можно получить до пяти лет тюрьмы и штраф до $250 тыс. Сам Уинклер признал, что направлял лазер в разные стороны, но заявил, что не знал о запрете направлять его на летательные аппараты.

Яна Рождественская