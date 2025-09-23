Путин предложил кандидатуру Галины Изотовой на должность зампреда Счетной палаты

Президент Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Галины Изотовой для рассмотрения на должность заместителя председателя Счетной палаты. Госпожа Изотова уже занимает эту должность с 2019 года, срок ее полномочий истекает 24 сентября.

Галина Изотова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Галина Изотова

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Мы предложили президенту в соответствии с процедурой трех кандидатов, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин (цитата по ТАСС). — Сегодня наш президент Владимир Владимирович Путин из трех кандидатур выбрал одну».

Галина Изотова работала заместителем полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе и депутатом Госдумы. Возглавляла Совет директоров ЗАО «Дробмаш» и была советником гендиректора по корпоративным программам «Почты России».

25 сентября 2019 года госпожа Изотова по представлению президента стала зампредом Счетной палаты, где в течение полутора лет занимала должность и.о. председателя. 24 мая 2024 года Счетную палату возглавил Борис Ковальчук.