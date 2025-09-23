Глава Удмуртии подписал соглашение о сотрудничестве с Центром знаний «Машук»

Глава Удмуртии Александр Бречалов и генеральный директор Центра знаний «Машук», замруководителя Российского общества «Знание» Антон Сериков подписали соглашение, направленное на совместную организацию проектов в сфере образования и молодежной политики. Как сообщает пресс-служба правительства республики, документ предполагает содействие республике в тиражировании практик и методик в области воспитания и наставничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Совместно с Удмуртией мы планируем провести несколько больших образовательных модулей по актуальным направлениям. Наш Центр активно работает с регионами России, обучая советников директоров школ по воспитанию и планируя реализацию образовательных модулей»,— отметил Антон Сериков.

Он добавил, что Центр знаний и республика планируют организовать образовательный лагерь для подготовки советников директоров школ по воспитанию. В обучении примут участие федеральные эксперты. Они расскажут, что входит в задачи и функции таких специалистов. Приглашенными спикерами также станут советники из разных регионов страны.

Александр Бречалов подчеркнул важность работы с молодежью, отметив, что в регионе функционирует 35 профильных учреждений, в которых работают около 1 тыс. специалистов. Благодаря их усилиям удалось привлечь 532 млн руб. из федерального бюджета для создания молодежных центров и реализации проектов в сферах наставничества и патриотического воспитания. «Взаимодействие с "Машуком" позволит повышать квалификацию специалистов, работающих с подрастающим поколением»,— добавил господин Бречалов.

Анастасия Лопатина