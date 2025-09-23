«Интерфакс»: «Газпром» просит о заочных годовых собраниях акционеров в 2026 году

«Газпром» (MOEX: GAZP) просит сохранить в 2026 году возможность проведения годовых общих собраний акционеров (ГОСА) путем заочного голосования, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Эта инициатива приводится в списке других спецмер, продлить которые хочет компания. Она направила предложения в профильные ведомства.

Компаниям разрешили заочные ГОСА в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Эта возможность пролонгировалась на фоне санкций. С декабря 2024 года правительство само устанавливает компании, для которых доступна эта опция. В 2025 году заочные ГОСА могут проводить АО, которые вправе самостоятельно определять объем раскрываемой информации о своей деятельности, а также компании с числом акционеров от 500 тыс. «Газпром» подпадает под эти требования.

С этого года российские компании также могут проводить дистанционные ГОСА. Однако «Газпром» утверждает, что такой формат требует закупки и апробации нового оборудования и ПО. Классический формат собраний компания считает рискованным, потому что он подразумевает сбор большого числа акционеров в одном месте.

В числе других просьб «Газпрома»: