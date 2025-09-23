Умерла философ Татьяна Горичева

В Санкт-Петербурге в возрасте 78 лет умерла философ, общественный деятель и защитница прав животных Татьяна Горичева. Об этом сообщил писатель Александр Чанцев в соцсетях. По его словам, госпожа Горичева болела и долгое время находилась в больнице.

Татьяна Горичева родилась в 1947 году в Ленинграде. Училась на философском факультете ЛГУ, в качестве специализации выбрала современную буржуазную философию. По индивидуальным программам изучала деятельность Шопенгауэра, Дильтея, Шелера, Гуссерля, Хайдеггера и др.

В 70-е госпожа Горичева вместе с супругом поэтом Виктором Кривулиным выпускала самиздатский журнал «37» и участвовала в проведении семинаров по темам философии и религии. В то же время философ участвовала в создании первого независимого женского журнала «Женщина и Россия». В 80-х Татьяне Горичевой пришлось эмигрировать. В Париже она основала издательство «Беседа», в котором печатались в том числе Елена Шварц и Олег Охапкин. За время жизни в Европе госпожа Горичева училась в католическом Институте святого Георгия (Франкфурт-на-Майне), в Свято-Сергиевском православном богословском институте, слушала лекции в Сорбоне.

В Россию она вернулась в 1988 году. В последние годы жизни занимала пост вице-президента Русско-французского общества защиты животных.

