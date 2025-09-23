«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает, как новая методика НМИЦ им. В. И. Кулакова поможет подбирать индивидуальное лечение онкобольным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Часто крупное открытие в медицине начинается с истории конкретного пациента и вопроса: почему существующие методы не помогают? Так, когда-то при язве желудка назначали постельный режим и успокоительные. Но потом ученые узнали, что причина болезни вовсе не стресс, а бактерия — и лечение кардинально изменилось.

Похожий поворот происходит в лечении онкозаболеваний, но уже на уровне ДНК. Сейчас злокачественное новообразование можно определить по результатам анализа крови. Но ученые Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова пошли дальше. При поддержке национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья» они разрабатывают методику, которая позволит по результатам исследований подбирать индивидуальное лечение для каждого конкретного пациента. По сути это тест, который «считывает» генетический след раковых клеток в крови и подсказывает, какие препараты и в какой момент работают лучше всего.

Помимо поиска опухолевых ДНК в крови, специалисты анализируют и геном человека, рассказала “Ъ FM” один из авторов методики, заведующая онкологическим отделением НМИЦ им. В. И. Кулакова Светлана Хохлова: «Это очень точный метод — определяется концентрация опухолевых клеток. То есть, возможно, данной пациентке достаточно будет вместо восьми курсов неоадъювантного лечения, допустим, двух курсов химиотерапии. Также определяется и качество этих ДНК, то есть молекулярная альтернация. Возможно, не это лечение нужно, если у больной остается какое-то молекулярное генетическое нарушение, требуется смена лечения. То есть это такая молекулярно нацеленная терапия, которая сегодня активно изучается. Мы сейчас активно изучаем данную методику при раке молочной железы и планируем внедрять ее и в других локализациях».

Подобные разработки имеют особое значение для создания новых лекарственных средств. Как следует из задач нацпроекта, всего к 2030 году в стране должны будут производить более 1,1 тыс. отечественных препаратов для лечения самых различных заболеваний.