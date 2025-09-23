На 27% выросла выдача льготной ипотеки в августе в Новосибирской области

Количество выдач ипотеки с государственной поддержкой в августе 2025 года на территории Новосибирской области увеличилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 1,2 тыс. на сумму 6,3 млрд руб. (в 2024 году — 0,9 тыс. на 4,9 млрд руб.). На долю льготной ипотеки в августе 2025 года пришлось 57% от общего количества и 76% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья, подсчитали в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).

При этом в 2024 году доля льготных ипотечных кредитов составляла 46% от общего количества и 62% от общего объема всех ипотечных кредитов. Средний размер льготного ипотечного кредита в августе 2025 года вырос на 6,3%, до 5,2 млн руб. (в 2024 году — 4,9 млн руб.). Средний срок кредитования в этот период составил 331 месяц (в 2024 году 324 месяца).

Увеличение выдачи ипотеки с господдержкой также отмечено в августе в Омской на 12%, Томской на 5,4% и Иркутской областях на 2,3%.

Лолита Белова