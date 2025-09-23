Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о технических характеристиках автомобиля.

Китайский серийный гиперкар BYD Yangwang U9 Xtreme установил новый рекорд скорости среди электромобилей. Теперь он превышает 496 км/ч. Это случилось на овальной спецтрассе в немецком Папенбурге. Автомобиль оснащен четырьмя электродвигателями, которые суммарно выдают 3019 л. с. И несмотря на то, что он более чем в два раза мощнее, чем стандартный U9, развивающий немаленькие 1306 л. с., это серийная машина. Всего планируется построить три десятка таких гиперкаров. За рулем во время установления рекорда был гонщик Марк Бассенг. Вероятно, перед ним стояла задача преодолеть отметку в 500 км/ч, и электрокару, скорее всего, эта скорость покорилась бы. Однако машину начало сносить в сторону заграждения, и потому гонщику пришлось убрать ногу с педали «газа» или как она там у электромобилей называется. Так что не исключено, что уже в недалеком будущем мы услышим о новых рекордах скорости, установленных электромобилями.

Интересно, что, когда в позапрошлом веке начиналась история машин на батарейках, им в основном отводилась не спортивная, а хозяйственная роль. И в Америке, и в царской России электромобили позиционировались как транспорт, способный без шума и копоти перевезти груз или пассажиров на небольшие расстояния. Правда, в ту пору больше думали не об экологии, а о запасах полезных ископаемых, которые не безграничны. Вот что, например, писала газета «Правда» в далеком 1933 году: «Электромобиль прекращает нерациональное использование драгоценного продукта — нефти, предназначенной быть не только топливом. Дорогой бензин уступит место дешевой электроэнергии. Зарядку же аккумуляторов можно производить в те часы, когда электростанция не нагружена». Заметка, которую я процитировал, была посвящена проекту, над которым тогда работал Комбинат реконструкции транспорта. На импортный грузовик Ford AA установили электродвигатель и аккумуляторы. Но конструкция получилась тяжелой, запас хода имела небольшой, а максимальная скорость такого электромобиля составляла всего 25 км/ч.

Дмитрий Гронский