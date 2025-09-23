Депутат Кошелев рассказал, как избежать штрафов за хранение вещей в подъездах

За хранение колясок, санок и велосипедов в подъездах жильцы рискуют получить штраф вследствие нарушения пожарной безопасности. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

По словам депутата, в новостройках уже предусмотрены специальные помещения для хранения таких вещей, что соответствует противопожарному законодательству. Однако в старых домах такие помещения отсутствуют, поэтому запрещено оставлять личные вещи в подъездах. Данный запрет регулируется правилами противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Депутат напомнил, что за захламление лестничных клеток предусмотрена ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. Гражданам может быть вынесено предупреждение или наложен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Политик также отметил, что в некоторых случаях возможно узаконить хранение личных вещей в подъезде. «Для начала надо найти место, которое соответствует противопожарным нормативам. Оно не может располагаться в подвале, на чердаке или на пути к эвакуационному выходу, то есть на лестнице или лестничной клетке. А потом провести очное или заочное собрание жильцов и принять решение. В любом случае соседи не имеют права выкинуть ваши вещи из подъезда, даже если они мешают проходу. Постановление об освобождении помещения общего пользования может дать только суд»,— рассказал депутат.

Андрей Сазонов