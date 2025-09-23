В Ижевске изъяли более 50 граммов синтетических наркотиков у 19-летнего курьера

В Ижевске задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков (ст.30, ст.228.1 УК РФ). Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, при личном досмотре у него был найден сверток с наркотическим средством «N-метилэфедрон». Подозреваемый заявил, что работает курьером интернет-магазина.

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

В ходе обыска в его квартире полицейские изъяли «N-метилэфедрон», амфетамин, электронные весы и упаковочный материал. Также было обнаружено 51 тайниковая закладка с наркотиками общей массой 44 г.

Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания. За данные преступления предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

Анастасия Лопатина