На рынок парфюмерии пахнуло доступностью

Онлайн-продажи парфюмерии растут, но средний чек за последние пять лет снизился вдвое. Представители отрасли говорят, что предпочтения покупателей сместились в сторону массового сегмента и доступных форматов. По данным аналитической компании «ИнвестПроект», происходит это не за счет снижения качества, а в результате захвата рынка более доступными по цене аналогами дорогих брендов. Сумма продаж на Wildberries в первом полугодии составила почти 6 млрд руб., на Ozon — 2,5 млрд руб., на «Яндекс Маркете» — 1,5 млрд руб. С января по май на маркетплейсах купили более 13 млн флаконов, при этом стоимость покупки в категории «парфюм» снизилась с 1 тыс. руб. до 580 руб.

Тренд характерен не только для российского рынка, поделилась наблюдениями член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева-Смирнова: «В 2020-м это был Wild Wild West, чего там только ни продавалось. В последний год появилось очень много эконом-сегмента, в том числе российского. Частота покупки выше, ее цена ниже. Надо сказать, что это глобальная мировая тенденция. С одной стороны, люди хотят экспериментировать, с другой, в 2025 году рекламы крупных транснациональных компаний в РФ практически нет. Люди видят что-то в интернете и делают выбор, ориентируясь на отзывы.

Конъюнктура очень сильно поменялась. Говорить о том, что люди стали более скупыми, не совсем правильно. Реформируется культура потребления.

Важнее ольфакторный опыт, стремление попробовать более широкий ассортимент. Такую же тенденцию наблюдаем на Западе. Amazon весь захвачен арабской парфюмерией и аналогами известных марок. Для современного поколения миллениалов и зумеров сберегательное поведение вызвано не тем, что у них нет денег, а тем, что они просто очень рачительны, хочется купить именно то, что нужно попробовать. Если им что-то нравится, они дальше в этой ольфакторной группе экспериментируют, покупают что-то более дорогое».

По данным исследования компании «Avon Россия», девять из десяти россиян ключевым фактором при выборе косметики считают качество, при этом 85% респондентов на первое место ставят цену. Одни остаются верны нескольким привычным ароматам, другие экспериментируют, подбирая их под стиль и настроение. Как писали «Ведомости», российское производство духов в прошлом году удвоилось и достигло 30 млн флаконов. При этом импорт сократился на 37% и составил 6,5 млн флаконов. На этом фоне вырос интерес к альтернативным форматам — парфюмированным мистам и спреям. Версионные ароматы, несмотря на меньший ценник, по эффекту часто не уступают основе, отметила парфюмер Жанна Гладкова:

«Это те же самые ароматы, только поданные немножко по-другому. Цена снизилась. Тренды ушли.

И сейчас очень много версионных композиций, упакованных в такие же флаконы. В парфюмерии самое главное — не этикета, а как она на тебе звучит. Если это хорошая версия, то не надо ни на что другое ориентироваться. Для меня как для парфюмера очень важно найти свой аромат, выбрать его, получить наслаждение. Человек, который правильно выбирает парфюмерию, непобедимо прекрасен. Встреча с ароматом, как встреча с любовью. Смочив блоттер, ты испытываешь блаженство, неважно, кому принадлежит композиция. Если находите аромат, который дарит вам наслаждение, вы счастливый человек».

Согласно исследованию Kosmo-Lab, общий объем российского рынка красоты в этом году вырастет до $8 млрд. Эксперты полагают, что до 2030-го эта динамика сохранится. Одна из причин — экономить на таких покупках стали меньше. По данным опроса Ipsos Comcon, скидки на косметику отслеживают 38% россиян, год назад таких было 53%.

Станислав Крючков