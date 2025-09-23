Эффект 80-й базы

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о впечатлениях от использования флагмана в связке со смарт-часами Watch 5.

Модели смарт-часов Watch GT 6, Ultimate 2, D2, планшет MatePad 12 X, наушники FreeBuds 7i и серия смартфонов nova 14 — с этим ворохом новинок Huawei, представленных на глобальной презентации в Париже, еще только предстоит познакомиться. До России гаджеты доберутся через какое-то время. Пока же была возможность детально изучить уже доступные устройства бренда — базовую версию среди флагманов Pura 80 в связке с часами Watch 5.

Первое и оно же приятное впечатление — инженеры не стали жертвовать качеством изображения. LTPO-дисплей смартфона не уступает более дорогим собратьям по линейке. OLED-матрица с диагональю 6,6 дюймов, частотой 120 Гц и яркостью до 2800 нит хорошо отрабатывает яркое освещение, в том числе дневное, уже ушедшее летнее солнце. Базу текущей серии легко отличить от родственников по аскезе на закругленные края экрана. Хорошо, что пользователям дали выбор в одном поколении устройств. Желаешь условный классический подход — есть Pura 80 с плоскими боковыми гранями. Хочешь «водопады» — есть модели Pro и Ultra. Дело вкуса, но в пользу базовой версии говорит более уверенный хват устройства, особенно влажными руками, и практическое отсутствие ложных срабатываний.

Но на столе или других плоскостях аппарат лежит столь же неуклюже, как любой представитель текущего семейства. Все дело в огромном основном блоке камер. Набор объективов Xmage тут такой же большой, как и в старших версиях. На борту модуль 50 Мп с переменной диафрагмой, 12 Мп перископический телевик с зумом кратностью 5x и режимом супермакро, а также ультраширик 13 Мп. Камеры хороши, а огрехов, которые наблюдались, например, в работе объективов версии Pro до начала продаж, нет. Дисплей отличный, дизайн практичный, камеры почти как у флагманов. Где же подвох? Его нет, но процессор поставили попроще: Kirin 9010s предсказуемо уступает топовым решениям в бенчмарках. А вот в реальном использовании этой разницы я не ощутил. Батарея базового флагмана легко закрывает базовый день использования.

Смарт-часы Watch 5 в связке со смартфоном работали почти как персональная медицинская лаборатория. В любой момент можно обратиться к датчику X-TAP, который за пару минут соберет данные по десятку показателей здоровья, включая ЭКГ и сатурацию. Кстати, некоторые медики с желанием принимают эту информацию как дополнительную при обследованиях. Приличная автономность Watch 5 позволяет оставаться с устройством на запястье до трех ночей. Что тоже здорово подбивает статистику для мониторинга сна.

Александр Леви