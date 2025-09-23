Под брендом «Аурус» планируют продавать косметику и еду

Автомобильный институт НАМИ подал заявку на регистрацию товарного знака «Аурус» для продажи косметики и еды. На данный момент под маркой Aurus производятся автомобили в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Заявка на регистрацию товарного знака поступила 18 сентября. Знак «Аурус» регистрируется по трем классам международной классификации. В их числе: косметические и туалетные немедицинские средства, ароматические свечи и продукты питания.

В частности, компания сможет производить и продавать под этим брендом злаковые батончики, мороженое, диффузоры, какао, кофейные капсулы, лосьон для волос и другие товары, сообщает ТАСС.

Сейчас на заводе Aurus в Елабуге производятся автомобили представительского класса. Aurus является официальным автомобилем президента России.

Марк Халитов