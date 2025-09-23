В российских СИЗО появятся более 200 священников

В российских СИЗО введены 218 должностей для священнослужителей, сообщил глава Минюста Константин Чуйченко на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Министр пояснил, что священники работают с арестантами, находясь в должности помощника начальника СИЗО по работе с верующими. После введения такого поста ФСИН получил возможность заключать соглашения с религиозными организациями.

Он отметил, что аналогичные должности были недавно введены и в колониях. «В совокупности все эти меры способствуют надлежащему обеспечению свободы совести и вероисповедания подозреваемых, обвиняемых и осужденных»,— сказал господин Чуйченко (цитата по ТАСС).

В октябре 2023 года Минтруд опубликовал приказ, согласно которому в штатное расписание СИЗО была введена должность помощника начальника следственного изолятора УИС по работе с верующими. А в декабре 2023 года ФСИН установила их должностной оклад. Оба документа не исключали возможности введения нескольких таких штатных единиц. И в мае 2024 года Минюст предложил ввести в СИЗО должность помощника начальника изолятора по работе с верующими. Тогда господин Чуйченко пояснял, что на эту должность могут назначать священнослужителей традиционных религий России «с учетом специфики региона».

Полина Мотызлевская