В Шереметьево задержали на вылет 48 рейсов

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что по состоянию на утро 23 сентября на вылет из Шереметьево задержаны 48 рейсов.

Как пишет ТАСС, к 10:00 мск на вылет и прилет в Шереметьево был задержан 71 рейс, еще 96 были отменены. В аэропорту Внуково задержаны 40 рейсов, пять приземлились в региональных аэропортах. В Домодедово задержаны четыре рейса, два отменены. В Жуковском — задержан один рейс, отменено три.

Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, с вечера 23 сентября на подлете к Москве сбиты 44 беспилотника. В аэропорту Шереметьево примерно четыре часа действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Работу также приостанавливали аэропорты Казани, Саратова, Самары, Нижнекамска и Геленджика.