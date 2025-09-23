Самую престижную индивидуальную премию в футболе получил нападающий клуба ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле. Он обошел в голосовании игрока «Барселоны» Ламина Ямаля. Церемония награждения проходила в Париже в театре «Шатле». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Benoit Tessier / Reuters Фото: Benoit Tessier / Reuters

Церемония награждения «Золотого мяча» начиналась, как всегда, пафосно. Красная дорожка и десятки футбольных звезд, среди которых выделился Джанлуиджи Доннарумма, приехавший с женой и маленьким сыном. А знаменитый ветеран Лотар Маттеус, которому 64 года, эпатировал публику юной спутницей модельной внешности. Конечно же, не обошлось без скандалов. Мадридский «Реал» второй год подряд «Золотой мяч» бойкотировал, а перед самой церемонией в Сеть слили результаты голосования, где на первом месте находился юный гений из «Барселоны» Ламин Ямаль, а Усман Дембеле из ПСЖ, которому прочили главную премию сезона, значился в том списке на второй позиции. Правда, вспоминая прошлый год, в это никто не поверил. Но когда Ямаль получал премию как лучший молодой игрок сезона, между прочим, второй раз, чего раньше никогда не было, была надежда, что на эту сцену он еще выйдет.

Дальше по сценарию шла премия «Лучшему тренеру», которым, конечно же, стал Луис Энрике, что неудивительно, ведь он выиграл с ПСЖ Лигу чемпионов. Поэтому парижанам, кстати, и титул «Лучшего клуба» дали, а Доннарумма получил «Лучшего вратаря». Казалось, представителей ПСЖ слишком много, но это никого не смутило. Главную футбольную премию, к радости Парижа, все-таки вручили Усману Дембеле. После награждения темнокожий футболист искренне плакал, а его победа у некоторых экспертов вызвала недоумение. В частности, у футбольного агента Вадима Трушкова, который живет и работает во Франции: «У ПСЖ был выдающийся сезон, никаких вопросов. Но в моем понимании, Дембеле — даже не лучший футболист клуба, победителя Лиги чемпионов. Это исключительно пиар-ход. Перед ним стоит Роналдиньо, Гуллит, до этого выступал Иньеста. Где все эти спортсмены, и где Усман Дембеле, который с трудом попадает в ворота?»

Стоит сказать, что лучшим Дембеле сделали журналисты из всех стран мира, ведь голосовали именно они. Представитель России Константин Клещёв тоже выбрал Усмана и объяснил “Ъ FM”, почему: «Учитываются три критерия. Первый — это индивидуальные показатели, а они у Усмана Дембеле были в этом году выдающимися. Второй — командные достижения, и в этом плане ПСЖ вне конкуренции, выиграв все турниры, кроме одного. Третий пункт — это карьера, фейр–плей. Вот в этом смысле Дембеле, конечно, фигура неоднозначная. Когда он был в "Барселоне", то к нему было немало претензий. Но с переходом в ПСЖ все изменилось. И карьера человека, на которого рассчитывали в "Барселоне", но который раскрылся только в Париже, идет по восходящей».

Теперь ждем версию лучшего футболиста мира от FIFA. В этом случае на решение уже влияют тренеры и капитаны национальных сборных. Так что любопытно будет сравнить, насколько их мнение отличается от нынешнего выбора представителей прессы.

Владимир Осипов