Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов вспоминает невероятный случай, произошедший с советской гимнасткой на Кубке мира в 1975 году.

Гимнастка Людмила Турищева стала звездой уже в 16 лет, выиграв с командой золото олимпийского Мехико в 1968-м, затем были две медали высшей пробы в Мюнхене через четыре года. Так что организаторы всех крупных турниров наперебой приглашали девушку принять участие в соревнованиях. Невероятная история произошла с гимнасткой в 1975-м на Кубке мира в Лондоне, где она взяла пять золотых медалей из пяти возможных. Но в центре внимания оказалось ее выступление на брусьях: спортсменка, как всегда, блестяще выполняла свою программу, но ближе к концу выступления брусья стали раскачиваться, а после финального движения, когда Людмила пошла на соскок, вдруг начали складываться, как карточный домик. Но это не повлияло на девушку, которая завершила программу идеальным приземлением, не обращая внимания, что за ее спиной вылетают тросы и падают на помост металлические стойки.

Видео того выступления сохранилось, его сейчас без труда можно найти в интернете. Как спортсменка осталась жива после того, что произошло, понять сложно. Но самое главное, как она смогла сохранить концентрацию в тот момент, когда за спиной слышался металлический лязг разрушающейся конструкции? Наставник Турищевой Владислав Растороцкий кричал спортсменке, чтобы она убегала, но та словно ничего не слышала. Людмила потом рассказывала, что думала лишь об оценках, и ужаснулась только после того, как посмотрела видео своего выступления. Потом Турищева рассказывала, что очень боялась проиграть. По словам спортсменки, тех, кто приезжал домой с серебром или бронзой, даже не поздравляли, ценилось только золото, о котором она постоянно думала. Так что брусья, которые падали за спиной, не имели значения.

Владимир Осипов