ММК представит возможности по выпуску судостали на крупнейшей специализированной выставке

Магнитогорский металлургический комбинат примет участие в 18-й Международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа «НЕВА-2025», которая начнет свою работу 23 сентября в Санкт-Петербурге.

Магнитка участвует в выставочной и деловой программе форума. На стенде ПАО «ММК» будут представлены возможности комбината по выпуску стали для российского гражданского судостроения. Компания занимает ведущие позиции в поставках металла для отечественных корабелов, освоив широкий сортамент металлопродукции для гражданских судов различных типов, в том судов морского класса, танкеров, рыболовецких траулеров и кораблей ледового класса.

Уверенным позициям ММК на рынке судостали способствуют современные производственные мощности, включающие как высокопроизводительные прокатные комплексы, так и новейшие комплексы термообработки листа. Продукция ММК для судостроения сертифицирована Российским морским регистром судоходства и Российским классификационным обществом.

Об этих и других возможностях ММК расскажет на Дне поставщика Объединенной судостроительной компании главный специалист по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов. В ходе панельной дискуссии специалисты обсудят вопросы применения отечественного судостроительного оборудования и материалов в процессе строительства и ремонта гражданских судов.

ПАО «ММК»