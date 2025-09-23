В России готовы в ближайшее время перейти к лечению пациентов мРНК-вакциной

Документы для получения разрешения на производство персонализированных вакцин против рака уже поданы в Минздрав. Группы добровольцев, которые получат лечение, сформированы, их генетические данные определены. Об этом сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, специалисты готовы начать лечение вакциной в течение 1-1,5 месяца.

«Надеемся, в ближайшее время институт Герцена, институт Блохина и наш институт получат разрешение на производство первых видов вакцин, персонализированных, против меланомы. И, соответственно, больные уже в группе сформированы, персонализированные генетические их данные определены»,— сказал господин Гинцбург на круглом столе, посвященном истории российского лидерства в области медицины (цитата по ТАСС).

Персонализированные мРНК-вакцины создаются на основе генетического анализа опухоли конкретного пациента. Вакцина способна воздействовать на иммунную систему и помогать ей распознавать раковые клетки. Господин Гинцбург ранее сообщал, что уже в сентябре вакцина будет введена 60 добровольцам с меланомой в двух онкоцентрах — при Московском научно-исследовательском онкологическом институте им. П. А. Герцена и при НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина.

Гендиректор НМИЦ радиологии Минздрава Андрей Каприн сообщал, что создание одной мРНК-вакцины для каждого пациента будет стоить государству 300 тыс. руб. Для пациентов она будет бесплатной.

Полина Мотызлевская