Курорт «Манжерок» завершил серию эко-акций по очистке Алтая

Сотрудники всесезонного курорта «Манжерок» провели финальный в этом году эко-субботник, очистив береговую линию реки Катунь в районе села Манжерок. Эта акция стала третьей и заключительной в запланированной серии мероприятий, направленных на сохранение природы Горного Алтая.

Ранее сотрудники уже провели два субботника, собрав тонны мусора на территории лесополосы и береговой зоны. Для многих специалистов участие в природоохранных мероприятиях стало доброй традицией. Своим личным примером они показывают, как важно заботиться о природе и поддерживать красоту родного края. Эта приверженность экологическим ценностям создает на мероприятии особую атмосферу, наполненную энтузиазмом и искренним желанием сделать мир лучше.

«Уже не первый год я вместе с коллегами из курорта «Манжерок» помогаю убирать мусор. Алтай считается одним из самых чистых регионов России, и мы продолжаем поддерживать эту чистоту. Поэтому сегодня, даже несмотря на пасмурную погоду, здесь воздух пахнет свежестью»,— поделилась своими впечатлениями Екатерина Витковская, сотрудник курорта «Манжерок», инструктор службы сервиса и дополнительных услуг.

В экологической акции приняли участие более 200 сотрудников курорта – от менеджеров до разнорабочих, а также члены их семей. Общими усилиями было расчищено более 21 гектара береговой зоны, собрано и отправлено на переработку свыше 7 тонн мусора, включая пластиковые и стеклянные бутылки, полиэтилен и строительные отходы.

«Для нас участие в субботниках – это не просто уборка территории. Это часть философии курорта и наше глубокое убеждение: забота о природе должна стать неотъемлемой частью жизни компании и личной ответственностью каждого сотрудника»,— подчеркнула Роза Мерзлякова, руководитель центра развития культуры и потенциала курорта «Манжерок».

Очистка Катуни силами курорта «Манжерок» стала практическим воплощением идей федерального проекта «Вода России» – федерального проекта по оздоровлению водных объектов. Проект включает расчистку рек, реабилитацию озер и водохранилищ, а также развитие инфраструктуры для устойчивого водопользования. Такие инициативы, как экологические субботники, не только помогают поддерживать чистоту береговой линии, но и демонстрируют, как совместные усилия бизнеса и государства позволяют сохранять уникальные природные объекты для будущих поколений.

«В рамках федерального проекта “Вода России” сотрудники курорта и администрация Манжерокского сельского поселения провели субботник по очистке водоохранной зоны реки Катунь. Волонтеры прошли около шести километров по береговой линии, и вся акция была организована в нерабочее время на добровольной основе, — прокомментировала инициативу Ольга Чеконова, консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования “Майминский район”. — Курорт целенаправленно выбрал для уборки именно этот участок – водоохранную зону реки Катунь – потому что это традиционное и излюбленное место отдыха туристов-“дикарей”. К сожалению, именно здесь после завершения туристического сезона остаются целые горы мусора».

Проведенный субботник стал частью экологической программы курорта «Манжерок». Ключевыми задачами компании являются сохранение природного баланса Республики Алтай, гармоничная интеграция курорта в уникальный ландшафт и защита окружающей среды для будущих поколений через разнообразные программы по восстановлению природы.

Особое внимание уделяется возрождению лесов. Так, силами курорта были проведены крупнейшие в регионе за последние годы лесовосстановительные работы: на площади 600 гектаров высажено 1,8 миллиона саженцев хвойных пород. В посадках участвовали не только сотрудники курорта, но и представители правительства, депутаты, активисты и студенты. Кроме того, «Манжерок» регулярно организует локальные экологические акции. Например, на горе Малая Синюха были высажены 40 кедров и более 100 плодовых деревьев, что способствует восстановлению природного биоразнообразия и укреплению экосистемы региона.

ООО «ВК «Манжерок»