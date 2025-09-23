Москалькова предложила не сажать в «клетки» в судах обвиняемых, не совершивших тяжкие преступления

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила не сажать в «клетки» обвиняемых, не совершивших тяжкие преступления против личности. По ее словам, таких обвиняемых на суде можно сажать рядом с адвокатами.

«Что мы видим в конвойных помещениях? Свет — бог знает какой, пока везут — сухой паек дали — человек голодный. А в клетке, пусть она даже стеклянная, даже нет стола, где можно было бы разложить документы и по-человечески подготовиться к защите»,— сказала госпожа Москалькова на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека (цитата по «Интерфаксу»).

Омбудсмен добавила, что у людей в суде «будет решаться судьба». Очень важно, как они выстроят защиту и представят доказательства суду, добавила госпожа Москалькова.

Она также попросила ответственных лиц ускорить разработку предложений по улучшению условий содержания в конвойных помещениях. По ее словам, предложения необходимо разработать с учетом прав граждан на достойное обращение.

Полина Мотызлевская