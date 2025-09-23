Магнитогорца обвиняют в подкупе охраны для кражи зерна у компании «Ситно»

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело в отношении магнитогорца, обвиняемого в подкупе начальства частного предприятия, которое охраняло имущество агропредприятия «Ситно». В ближайшее время планируется избрать фигуранту меру пресечения, сообщает пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, днем 17 сентября 40-летний житель Магнитогорска передал директору частного охранного предприятия 80 тыс. руб. Взамен он попросил обеспечить ему беспрепятственную кражу зерновой продукции производителя «Ситно» в период зерноуборочной компании, считает следствие.

Сотрудники СК продолжают собирать доказательства причастности магнитогорца к преступлению.

Ольга Воробьева