На музей кочевых цивилизаций в Башкирии планируется выделить 1,6 млрд рублей

На создание Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе до 2028 года планируется потратить более 1,6 млрд руб., следует из паспорта ведомственного проекта, опубликованного на сайте министерства культуры Башкирии.

Открытие музея было анонсировано летом 2022 года. Он должен появиться возле мавзолея Тура-хана, возведенного в золотоордынскую эпоху. Летом прошлого года при участии главы Башкирии Радия Хабирова открылся визит-центр учреждения. За создание музея отвечает АНО «Евразийский музея кочевых цивилизаций».

В паспорте проекта говорится, что строительство визит-центра обошлось в 284,9 млн руб. На ввод в эксплуатацию учреждения целиком с этого года планируется выделить более 1,3 млрд руб., средства предоставит региональный бюджет.

Индикатором эффективности проекта является количество посетителей, которое к 2028 году должно составить 40 тыс. человек. Планируется, что к концу нынешнего года строительная готовность музея составит 40%.

Куратором ведомственного проекта является министр культуры Башкирии Амина Шафикова, а руководителем — начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин.

Идэль Гумеров