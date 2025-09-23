Самара вошла в тройку городов-лидеров, подходящих для переезда госкомпаний из Москвы

Самару назвали одним из самых подходящих городов для переезда госкомпаний из Москвы. В тройку лидеров также вошли Казань и Екатеринбург. Об этом сообщает минэкономразвития Самарской области со ссылкой на аналитиков консалтинговой компании в сфере недвижимости.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Рейтинг составлен с учетом социальных и экономических факторов, уровня инфраструктуры и инвестиционной привлекательности.

В ведомстве подчеркнули, что товары и услуги местных производителей также привлекают внимание госкомпаний. За последние полгода объем закупок у малых и средних предприятий региона достиг 71,8 млрд руб., что на 24 млрд руб. больше по сравнению с первым полугодием 2024 года.

Руфия Кутляева