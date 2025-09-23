В Ярославле вынесли приговор за поджог BMW X5

В Ярославле суд признал виновными двух местных жителей в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что в октябре 2023 года ночью во дворе дома на улице Елены Колесовой обвиняемые подожгли BMW X5 стоимостью 8,8 млн руб. — машина была уничтожена полностью, как и четыре рядом стоявших автомобиля. Кроме того, огонь повредил еще две машины, а также балконы и кондиционеры жилого дома. Общий ущерб составил 16,5 млн руб. В прокуратуре уточнили, что BMW принадлежала одной из транспортных компаний Ярославля и находилась в пользовании ее директора.

Подсудимых признали виновными по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Обоим назначили 2 года 10 месяцев лишения свободы, однако наказание заменили на такой же срок принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Суд также удовлетворил иски потерпевших на 6 млн руб. и разъяснил другим потерпевшим право на возмещение ущерба.

Алла Чижова