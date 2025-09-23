Зарубежные СМИ: Что известно об инцидентах с БПЛА в Дании и Норвегии?

Власти Дании и Норвегии ищут связь между инцидентами с дронами. По сообщениям местных СМИ, в ночь на 23 сентября от двух до четырех беспилотников были замечены над аэропортами Осло и Копенгагена. На несколько часов они перестали обслуживать рейсы. Теперь силовые структуры Норвегии и Дании будут вести совместное расследование. Сейчас они пытаются выяснить, чьи дроны это были. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ritzau Scanpix / Steven Knap / Reuters Фото: Ritzau Scanpix / Steven Knap / Reuters

Службы безопасности аэропорта Осло заметили несколько беспилотников около полуночи. Воздушное пространство сразу закрыли. Почти полтора десятка самолетов пришлось перенаправить на посадку на аэродромы в соседние города, пишет норвежская газета Verdens Gang. Вылетающие рейсы тоже не выпускали. Пассажиры жаловались на отсутствие информации и связи с представителями авиакомпаний. Возобновились полеты спустя три часа. В Дании сообщение об активности дронов поступило в половине девятого вечера. Зафиксированы два или три аппарата, предположительно, самолетного типа, сообщила полиция. Власти также закрыли аэропорт, он возобновил работу через четыре часа. За это время на альтернативные площадки перенаправили около 50 рейсов.

Ни в том, ни в другом случае службам безопасности не удалось ни сбить беспилотники, ни задержать их, сообщает датская газета Ekstra Bladet. Представители полиции не смогли дать подробного комментария по ситуации. Сообщили лишь, что дроны исчезли сами собой. Вооруженные силы Дании и полиция хотели бы знать, где сейчас находятся беспилотники, сказал глава местной полицейской службы. Журналисты задали ему вопрос: могут ли быть эти БПЛА российскими? Этого в Копенгагене не знают, но будут вести расследование.

В Осло задержали по подозрению в причастности к инцидентам с БПЛА двух иностранцев, рассказывает шведская Aftonbladet. Оба — граждане Сингапура.

Reuters пишет, что в последние дни европейские аэропорты подверглись серии кибератак. 19 сентября злоумышленники вывели из строя системы регистрации и посадки на борт, что повлияло на работу лондонского Хитроу, а также аэропортов Брюсселя и Берлина. Последствия этих атак парализовали транспортное сообщение в аэропортах по всему региону еще в течение всех выходных.

Европа находится в состоянии боевой готовности с тех пор, как в начале сентября беспилотники нарушили воздушное пространство Польши и Румынии, отмечает CNN. На Западе дроны назвали российскими. Союзники по НАТО взяли на себя обязательство усилить оборону на восточном фланге блока. А Эстония обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства тремя перехватчиками МиГ-31 у острова Вайндлоо. В российском Минобороны эти утверждения отвергли.