«Кузбассразрезуголь» представил Отчет об устойчивом развитии за 2024 год

УК «Кузбассразрезуголь» опубликовала новый Отчет об устойчивом развитии, в котором отражены итоги работы и подход к управлению устойчивым развитием за 2024 год. В Отчете раскрываются результаты реализации программ и проектов в области социальной и экологической ответственности, вклад Компании в достижение национальных целей развития Российской Федерации и Целей ООН в области устойчивого развития.

При подготовке отчетности учитывались требования GRI Standards, Проекта Стандарта отчетности об устойчивом развитии и требованиях к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса Минэкономразвития России и информационного письма Банка России «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ».

Отчетный год был ознаменован юбилеем Компании. В 2024 году УК «Кузбассразрезуголь» отметила свое 60-летие, что послужило центральной темой для Отчета. В нем отражено, как совершенствовались приоритеты Компании и исторически сложившиеся подходы к ответственному ведению деятельности.

«Уже в первые годы работы Компании ее основателями были заложены принципы и подходы, которые сегодня стали ключевыми для нашей Политики в области устойчивого развития и корпоративной культуры. В их числе – поддержка сотрудников и их семей, участие в развитии территорий присутствия, ответственное недропользование и стремление к непрерывному повышению уровня промышленной безопасности и охраны труда, разработка и внедрение инноваций. Все это стало залогом стабильной и эффективной работы УК “Кузбассразрезуголь”»,- отметил во вступительном слове Отчета генеральный директор Станислав Матва.

В отчетном году угольная компания продолжила реализацию проектов по ключевым направлениям устойчивого развития, в том числе и в климатической повестке. Осознавая ответственность за снижение негативного воздействия на окружающую среду, «Кузбассразрезуголь» в 2024 году утвердила Политику учета и управления выбросами парниковых газов. Документ определил ключевые направления деятельности Компании по контролю и минимизации негативного воздействия, связанного с эмиссией парниковых газов при добыче и обогащении угля.

В 2024 году Компания также расширила комплекс мер социальной поддержки персонала, появились дополнительные возможности для совместного отдыха и оздоровления работников с их супругами и детьми. Всего же в коллективном договоре предусмотрено более 70 различных форм социальной поддержки работников и ветеранов Компании.

Бессменным приоритетом Компании продолжают оставаться безопасность и здоровье работников, профилактика профессиональных заболеваний. Сегодня 100 % персонала охвачены программой ДМС, работники обеспечены полным комплектом всех необходимых средств индивидуальной защиты и комфортной спецодеждой для разных сезонов.

С полной версией Отчета об устойчивом развитии за 2024 год можно ознакомиться на официальном сайте Компании – https://kru.ru/

