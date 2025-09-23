Турция не получала запроса о новом раунде переговоров России и США

Турецкая сторона не получала запросов о проведении очередного раунда переговоров России и США по восстановлению дипломатических отношений. Об этом «РИА Новости» сообщил турецкий диписточник.

«Вам лучше обратиться непосредственно к самим сторонам, это они определяют место и время переговоров. К нам пока таких обращений не поступало»,— заявил собеседник агентства.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи в Стамбуле — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. Затем Россия и США решили перенести переговоры в свои столицы и следующая встреча должна была пройти в Москве. Однако американская сторона предложила отложить консультации. В начале сентября Кремль сообщил, что очередной раунд консультаций запланирован, но возможная дата встречи не называлась.

Лусине Баласян