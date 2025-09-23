Рекордный штраф UBS за помощь в уклонении от налогов сократили почти в 5,5 раза

От рекордного штрафа, наложенного властями Франции на UBS за нарушения налогового законодательства, почти ничего не осталось. 23 сентября швейцарский банк объявил о достижении соглашения с французскими властями по урегулированию судебного преследования. Вместо изначально назначенных судом €4,5 млрд банковская группа заплатит €835 млн.

Расследование по этому делу велось французскими властями с 2014 года. В его ходе выяснилось, что UBS годами помогал богатым французам избегать налогообложения. Речь идет о периоде с 2004 по 2012 год, за который клиентам удалось скрыть от налоговых органов около €10 млрд.

В феврале 2019 года парижский суд обязал французское подразделение банка UBS выплатить штраф в размере €3,7 млрд. Это был рекордный штраф, наложенный когда-либо властями Франции за нарушения налогового законодательства. Еще €800 млн банк должен был выплатить на покрытие ущерба и судебных издержек.

В декабре 2021 года апелляционный суд снизил сумму штрафных санкций до €1,8 млрд. Но банк счел это недостаточным. В итоге в 2023 году уже Верховный суд поддержал решение апелляционного суда в части признания вины UBS, но предписал еще раз пересмотреть сумму штрафа и компенсационных выплат.

Нынешние условия соглашения с властями Франции полностью удовлетворяют руководство банка и «отвечают интересам всех заинтересованных сторон», отмечается в заявлении UBS.

Кирилл Сарханянц