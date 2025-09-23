Глава Минюста предложил улучшить содержание арестантов в СИЗО

Глава Минюста Константин Чуйченко предложил правозащитникам подумать над мерами по улучшению условий в СИЗО. В частности, министр обратил внимание на повышение комфортности камер и рацион питания арестантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Напомню, это люди, чья вина в совершении преступления еще не доказана или не установлена вступившим в законную силу приговором суда»,— указал господин Чуйченко, выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека (цитата по «Интерфаксу»).

Камеры с улучшенными условиями, по словам министра, могут быть организованы при строительстве новых СИЗО, а также уже в действующих изоляторах, в которых есть возможность переоборудовать помещения.

Также господин Чуйченко предложил расширить перечень платных услуг, которыми могут воспользоваться арестанты. «Например, это может касаться размещения, материально-бытового и медико-санитарного обеспечения»,— пояснил он. Сейчас подозреваемые и обвиняемые в СИЗО могут обратиться в администрацию изолятора за получением допуслуг (например, стирка или ремонт одежды, постельные принадлежности, занятия спортом и т.д.). Эти услуги оплачиваются за счет личных средств содержащихся в учреждении.

Министр отметил, что содержание под стражей проводится в целях изоляции человека и не должно «предполагать серьезных лишений». «Поэтому подходы к содержанию в СИЗО, где находятся люди, чья вина не доказана, должны отличаться от подходов к содержанию в колониях, где уже осужденный человек непосредственно отбывает наказание»,— заключил он.

В качестве примера СИЗО с улучшенными условиями содержания господин Чуйченко привел построенный в этом году изолятор в Казани. По словам министра, он оснащен новыми системами безопасности, также там предусмотрены помещения для свидания с родственниками и адвокатами, отдельный корпус для женщин, включающий комнаты для женщин с детьми. Кроме того, в изоляторе есть условия для людей с инвалидностью — лифты, пандусы и санузлы.

Полина Мотызлевская