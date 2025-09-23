В Роспатент поданы заявки на регистрацию знака «Aurus» для новых классов товаров

ФГУП «НАМИ» подал заявки заявки на регистрацию товарного знака «Aurus» с возможностью продажи косметических и ароматических средств. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на базу данных федеральной службы.

Товарный знак регистрируется по трем классам международной классификации товаров и услуг: №3, №4 и №30. По этим классам компания сможет продавать в том числе косметические средства, ароматические свечи и продукты питания.

В 2019 году «НАМИ» зарегистрировал торговый знак «Aurus Design» по 11 классам товаров и услуг, который использовался для фирменных аксессуаров.

Aurus — это линейка люксовых российских автомобилей. С 2013 года создаются центральным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ». С мая 2021 года запущено серийное производство в городе Елабуга в Татарстане. Aurus — официальный автомобиль президента РФ.