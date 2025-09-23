В Самаре ограничат движение транспорта из-за спортивного форума

В Самаре с 4 по 7 ноября будет ограничено движение большегрузного транспорта из-за Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Эти меры введены для безопасности дорожного движения, сообщили в правительстве региона.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничения коснутся дорог регионального значения в пределах города. Грузовой транспорт будет запрещен, но доставка продуктов и топлива разрешена с 0:00 до 6:00 (23:00 — 5:00 MSK) в указанные дни. Перевозчикам нужно иметь при себе путевой лист с маршрутом.

Под запрет попадают грузовики с массой свыше 3,5 т и транспорт, перевозящий опасные грузы. Исключения составляют транспорт экстренных и коммунальных служб, почтовой связи и федеральных органов с военной службой. На время ограничений установят необходимые дорожные знаки. Министерство транспорта региона рекомендует грузоперевозчикам заранее скорректировать маршруты.

Андрей Сазонов