Челябинская область получит 457 млн рублей на расселение аварийных домов

Федеральный Фонд развития территорий одобрил заявку Челябинской области на получение финансирования для расселения аварийных домов. Региону выделят 457,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Деньги направят на переселение 628 человек из аварийных домов общей площадью 11 тыс. кв. м.

Помимо Челябинской области, заявки на получение финансовой поддержки одобрили Приморскому краю, Амурской, Брянской, Ивановской, Калужской, Липецкой, Омской, Оренбургской, Саратовской и Тульской областям. Общая сумма предоставленных субсидий, выделенных 11 регионам, составила 3,74 млрд руб. Это позволит расселить аварийные дома общей площадью 77 тыс. кв. м и предоставить новое жилье 4,4 тыс. гражданам.

Ольга Воробьева