Задержанную в Пятигорске экс-чиновницу ДНР подозревают в хищении 5 млрд рублей

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшего замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой до декабря 2025 года. Судья отклонил просьбу обвиняемой и ее адвоката о переводе под домашний арест. Мерваезову задержали 16 сентября в Пятигорске и этапировали в Москву, пишет ТАСС.

По версии следствия, она с подельниками организовала схему хищения средств Минобороны при строительстве объектов на территории республики. Сумма ущерба превышает 5 млрд руб. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере.

Юлия Мерваезова в донецком правительстве курировала распределение контрактов на строительные работы. Правоохранители считают, что именно в этой сфере возникли основные эпизоды обвинений. Судебные материалы указывают, что деньги проходили через подконтрольные ей компании, а часть сумм до исполнителей так и не дошла.

Теперь экс-чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжает устанавливать круг участников, в том числе подрядчиков, работавших с Минобороны.

Станислав Маслаков