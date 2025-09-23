Минпромторг Самарской области предложил компенсировать затраты владельцам магазинов в отдаленных селах

Минпромторг Самарской области внес предложение в адрес регионального правительства предоставить господдержку предпринимателям, осуществляющим торговлю в отдаленных и малонаселенных пунктах. Об этом сообщает министерство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ Фото: Маргарита Власкина, Коммерсантъ

По информации ведомства, на территории Самарской области магазинов нет в 206 селах и деревнях. Около 12 тыс. человек не могут купить все необходимое рядом с домом. Содержать магазины в маленьком селе невыгодно.

Населенные пункты находятся в Алексеевском, Безенчукском, Большеглушицком, Большечерниговском, Елховском, Кинельском, Клявлинском, Красноярском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском и Челно-Вершинском районах.

Региональное министерство промышленности и торговли предлагает компенсировать часть затрат, а именно затраты на доставку товаров и покупку оборудования. Деньги планируется выделить из бюджета.

Руфия Кутляева