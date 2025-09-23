Экс-начальнику подразделения МЧС в Сергиевом Посаде дали 9 лет колонии за взятку

Сергиево-Посадский городской суд признал виновным в получении взяток бывшего начальника государственного пожарного надзора территориального отдела МЧС. Ему назначили 9 лет колонии строгого режима, сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР. Имя приговоренного не разглашается.

Как установило следствие, экс-начальник вместе со своим заместителем получали взятки в 2023-2024 годах. Взяткодателем назвали гендиректора компании, занимавшейся установкой и обслуживанием противопожарных систем. За деньги сотрудники МЧС должны были не проводить проверки и покровительствовать организации. Сумма взяток превысила 1 млн руб.

Помимо лишения свободы, осужденному запретили в течение 6 лет занимать должности в органах госвласти и лишили звания подполковника внутренней службы. Ему также назначили штраф в 2 млн руб. Полученные от взяток деньги обратили в доход государства.

Гендиректор организации и бывший заместитель фигуранта заключили досудебное соглашение со следствием. Суд уже рассмотрел их дела, обоим вынесли обвинительные приговоры.

Никита Черненко