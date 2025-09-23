Три новых проекта на 27 млрд рублей одобрил экспертный совет ОЭЗ «Кулибин»

Экспертный совет особой экономической зоны «Кулибин» (ОЭЗ, Дзержинск, Нижегородская область) одобрил заявки трех компаний на получение статуса резидента. По данным областного правительства, общий объем инвестиций по заявленным проектам составит более 27 млрд руб.

Самый крупный проект за 25,3 млрд руб. планирует реализовывать крупная нефтехимическая компания, которая пока не готова разглашать его подробности и свое название. Известно только, что на новом предприятии планируется создать 447 рабочих мест.

ООО «Мерил Инновации» планирует организовать на территории ОЭЗ производство коленных и тазобедренных имплантов, применяемых для лечения болезней опорно-двигательного аппарата. Объем инвестиций в проект должен составить 1,3 млрд руб.

Кроме того, ООО «Ваер-Волга» намерено построить на территории ОЭЗ завод по производству центральных кондиционеров, вентиляционного и холодильного оборудования: промышленных вентиляторов, противопожарных и дымовых клапанов. Компания готова вложить в проект более 450 млн руб.

ОЭЗ «Кулибин» создана в мае 2020 года. Она занимает до 724,7 га., среди которых более 400 га государственной территории и частные площадки ДПО «Пластик», «Ока-Полимер» и «Синтез ОКА». «Мы уже практически полностью заполнили государственную площадку, видим заинтересованность к строящимся сейчас промышленно-производственным корпусам. Три новых одобренных проекта не только обладают значительным объемом инвестиций, но и предполагают создание высокопроизводительных рабочих мест, что крайне актуально для экономики региона»,— отметил заместитель губернатора Андрей Саносян.

Как писал «Ъ-Приволжье», до конца года Минэкономразвития РФ должно принять решение о расширении ОЭЗ «Кулибин» за счет новых территорий в Борском районе Нижегородской области.

Андрей Репин