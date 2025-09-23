Константин Дежурнов избран председателем совета депутатов Балахнинского округа

Совет депутатов Балахны Нижегородской области II созыва на первом заседании 23 сентября избрал своим председателем депутата по округу №10 Константина Дежурнова. Вопрос был одобрен единогласно, сообщили в совете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Дежурнов

Фото: ООО «РусКомТранс» Константин Дежурнов

Фото: ООО «РусКомТранс»

Константин Дежурнов — совладелец и директор по развитию ООО «РусКомТранс», избирался от «Единой России».

Его заместителями стали Владислав Болкин, занимавший эту же должность в предыдущем созыве («Единая Россия»), и Андрей Крылов (СРЗП), до недавнего времени бывший начальником балахнинского отдела МВД.

Председатель совета депутатов первого созыва, главврач областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин в выборах в новый созыв не участвовал.

Галина Шамберина