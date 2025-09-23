Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Константин Дежурнов избран председателем совета депутатов Балахнинского округа

Совет депутатов Балахны Нижегородской области II созыва на первом заседании 23 сентября избрал своим председателем депутата по округу №10 Константина Дежурнова. Вопрос был одобрен единогласно, сообщили в совете.

Константин Дежурнов

Константин Дежурнов

Фото: ООО «РусКомТранс»

Константин Дежурнов

Фото: ООО «РусКомТранс»

Константин Дежурнов — совладелец и директор по развитию ООО «РусКомТранс», избирался от «Единой России».

Его заместителями стали Владислав Болкин, занимавший эту же должность в предыдущем созыве («Единая Россия»), и Андрей Крылов (СРЗП), до недавнего времени бывший начальником балахнинского отдела МВД.

Председатель совета депутатов первого созыва, главврач областной стоматологической поликлиники Анатолий Сидорин в выборах в новый созыв не участвовал.

Галина Шамберина