В Челябинске подросток выстрелил из сигнальной ракетницы в лицо знакомому

Следственные органы Челябинской области возбудили уголовное дело по информации о подростке, выстрелившем в лицо знакомому сигнальной ракетницей. В настоящий момент допрашиваются свидетели и выясняются обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Информация об инциденте была опубликована в СМИ. По данным СК, в них сообщалось, что во дворе дома по Южноуральской улице в Тракторозаводском районе Челябинска 14-летний подросток выстрелил сигнальной ракетницей в лицо знакомому 16 лет. Последний получил травму глаза и был госпитализирован.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

